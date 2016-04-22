Москва, 22 апреля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Больше половины детей в России (58%) скрывают свои нежелательные для родителей активности в сети интернет. Причем если в 8−10 лет так поступают 45% опрошенных, то среди 14−16-летних таких пользователей целых 65%. Таковы международного исследования, поведения детей в интернете, проведенного «Лабораторией Касперского».

clapway.com Тайна

Почти в 92% случаях подростки успешно скрывают потенциально опасные активности, например, просмотр неподходящего по возрасту контента, общение с опасными незнакомцами или участие в онлайн-травле.

Дети не только часто умалчивают о том, что делают в интернете, но и принимают определенные меры, чтобы родители не узнали об этом. Так делает примерно каждый третий ребенок в России.

Наиболее популярны следующие способы: выход в сеть в отсутствие родителей дома (18%), установка на устройство пароля (16%), удаление истории посещений в браузере (10%). Кроме того, 22% детей применяют средства, которые позволяют им заходить в сеть анонимно, а 14% — специальные программы, которые помогают скрыть используемые приложения.

Однако это не значит, что дети чувствуют себя в интернете защищенно. Большинство несовершеннолетних участников опроса (73%) признались, что хотели бы больше разговаривать с родителями о киберугрозах.

В опросе приняли участие 3780 семей с детьми от 8 до 16 лет (один родитель и один ребенок из семьи) в России, США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии. В России было опрошено 540 семей.