Вашингтон, 22 апреля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама может приехать в визитом в Хиросиму в конце мая, сообщает Reuters.

diogenesii.wordpress.com Мемориал в Хиросиме

Если визит состоится, Обама станет первым президентом США, который приедет в Хиросиму после атомных бомбардировок ВВС США в 1945 году.

Авиация США сбросила атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, в результате чего мгновенно погибли тысячи человек, еще около 140 тыс. скончались к концу года. За более чем семьдесят лет, прошедших с момента бомбардировки, ни один действующий президент США так и не посетил Хиросиму.

На данный момент самым высокопоставленным чиновником США, пошедшим на этот шаг, стал государственный секретарь США Джон Керри, который посетил мемориал 11 апреля в рамках проходящего в городе саммита глава МИД стран — участниц «Большой семерки».

Извинение от главы Белого дома вызвало бы волну споров в США, где бомбардировки Хиросимы и Нагасаки рассматриваются как оправданный шаг, направленный на спасение жизней граждан США и окончание войны. В свою очередь, подавляющая часть граждан Японии считает, что бомбардировка была неоправданна.