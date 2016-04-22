Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Второй ответный матч в рамках розыгрыша Кубка России среди женских гандбольных команд состоялся в Тольятти 21 апреля. ГК «Ростов-Дон» в этот раз уступил соперницам — местной «Ладе». Но, несмотря на проигрыш со счетом 23:25, подопечные Яна Лесли вышли в «Финал четырех». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 22 апреля.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон»

«Мы не справились с давлением соперника и трибун. Шансы выиграть были, но слишком часто позволяли противнику свободно бросать. Этого нельзя было допускать. Тем не менее, наша команда вышла в «Финал четырех» Кубка России. Это очень важно. «Лада» — сильная команда. Мы хотели ее победить, однако соперник оказался лучше. Разберем допущенные ошибки и сделаем из поражения необходимые выводы», — прокомментировал главный тренер ростовчанок Ян Лесли.

Напомним, что первый матч, который прошел во Дворце спорта Ростова-на-Дону, завершился со счетом 30:22 в пользу донского коллектива.

Отметим, что сейчас начинается активная финальная часть сезона 2015/16. 24 апреля дружина Яна Лесли встретится в полуфинале чемпионата России с волгоградской командой «Динамо-Синара». Ответный матч пройдет 27 апреля в ростовском Дворце спорта.

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