Президент Грузии встретился с президентом Франции
Париж, 22 апреля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. «Я увидел президента страны, традиционно сильно поддерживающей Грузию, стабильность Грузии, интересы Грузии», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи с французским коллегой Франсуа Олландом.
По информации пресс-службы президента Грузии, встреча прошла 21 апреля в рамках визита Георгия Маргвелашвили в Париж.
На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. После встречи президент Грузии заявил журналистам, что он с еще большим оптимизмом смотрит на вопросы, касающиеся будущего страны.
Президент Франции в беседе с Георгием Маргвелашвили отметил успехи Грузии в процессе визовой либерализации, а также в двусторонних отношениях.
Официальный визит президента Грузии во Францию завершится 23 апреля.