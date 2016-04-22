Париж, 22 апреля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. «Я увидел президента страны, традиционно сильно поддерживающей Грузию, стабильность Грузии, интересы Грузии», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи с французским коллегой Франсуа Олландом.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Встреча

По информации пресс-службы президента Грузии, встреча прошла 21 апреля в рамках визита Георгия Маргвелашвили в Париж.

На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. После встречи президент Грузии заявил журналистам, что он с еще большим оптимизмом смотрит на вопросы, касающиеся будущего страны.

Президент Франции в беседе с Георгием Маргвелашвили отметил успехи Грузии в процессе визовой либерализации, а также в двусторонних отношениях.

Официальный визит президента Грузии во Францию завершится 23 апреля.