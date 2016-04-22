Вашингтон, 22 апреля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Распространено мнение, согласно которому решение избирателей Соединенного Королевства выйти из состава ЕС скажется негативно на США. Белый дом официально выступает против Brexit (выхода Великобритании из ЕС), а президент США Барак Обама, как сообщается, официально выскажется против выхода Великобритании из состава ЕС. Тем не менее выход островного государства из состава ЕС может пойти США на пользу — при некотором осторожном планировании, пишет Питер И. Харрелл в статье для Foreign Policy.

Dave Kellam Великобритания и Евросоюз

Фокусируясь только на недостатках Brexit, власти США могут упустить предоставляемые выходом возможности, в действительности при разумной политике Вашингтона он может стать возможностью укрепить американо-британский союз и, скорее всего, пойдет на пользу и самому ЕС.

Как отмечает автор — бывший сотрудник Государственного департамента США — желание американских дипломатов сохранить Соединенное Королевство в составе ЕС понятно. Великобритания часто выступает в качестве союзника Белого дома по ряду вопросов на переговорах в Брюсселе. Лондон сыграл важную роль в том, чтобы склонить ЕС присоединиться к санкциям против России в 2014 году, а также подключиться к борьбе с террористической группировки «Исламское государство». Официальные лица также хорошо помнят финансовый обвал 2008 года и неспокойную ситуацию на мировых рынках, вызванную кредитным кризисом в Греции. Они беспокоятся о том, что Brexit может привести к тем же плачевным последствиям.

Однако, считает автор, оба этих опасения слишком раздуты. Простой факт состоит в том, что отношения США с ключевыми континентальными государствами ЕС достаточно крепки. Соединенные Штаты должны быть в состоянии найти общий язык с ЕС по таким вопросам, как Сирия и Россия, даже если Великобритания и выйдет из состава европейского блока. Поскольку Германия по-прежнему является движущей силой ЕС, германо-американские отношения останутся важнейшим направлением политики США в отношении ЕС, независимо от того, будет ли Соединенное Королевство членом ЕС или нет.

В последние годы США также удалось укрепить отношения с Францией, Италией и другими крупными игроками ЕС по таким ключевым вопросам, как борьба с терроризмом и миграционный кризис. После выхода Великобритании дипломаты США будут вынуждены проводить больше времени в континентальной Европе и меньше в Лондоне, но они смогут адаптироваться к новым условиям.

Экономические риски Brexit также можно минимизировать. При том что, по данным опросов общественного мнения, результат референдума невозможно предугадать, у мировых рынков есть время приспособиться. Таким образом, решение о выходе из ЕС не должно стать для них неожиданностью. Крупные европейские и международные компании уже начали готовить планы действий в чрезвычайных обстоятельствах.

В деловых кругах понимают, что референдум будет только началом процесса, который запустит двухлетние переговоры об условиях выхода, что даст рынкам возможность подстроиться. Великобритания, вероятнее всего, не сможет выторговать себе самые выгодные условия торгового сотрудничества с ЕС, на которые надеются некоторые сторонники Brexit, однако с учетом важности островного государства для всей экономики ЕС стоит ожидать, что Великобритания, как и Норвегия и другие европейские страны, не входящие в ЕС, сможет добиться достаточно выгодных экономических условий сотрудничества с ЕС.

Более того, США могут принять меры для минимизации этих рисков. Вместо того чтобы пугать рынки, раздувая страхи относительно Brexit, Вашингтон должен успокоить их, заявив, что США поддержат независимую Великобританию. Например, Белый дом может подчеркнуть, что включит Великобританию в любое будущее соглашение о трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве с ЕС. Так Лондон сможет минимизировать негативный эффект от выхода из блока. США также могут рассмотреть включение Лондона в рамки Североамериканской зоны свободной торговли, общий ВВП которой составляет почти $20 трлн. На данный момент это невозможно из-за того, что за торговлю отвечают в Брюсселе.

Таким образом, Brexit необязательно должен стать дипломатической и экономической трагедий для США, но что же Вашингтон сможет получить от такого развития событий?

Во-первых, в противовес распространенному мнению Brexit пойдет европейской интеграции — проекту, который США поддерживают уже 40 лет — только на пользу. После 2008 года из-за глобального финансового кризиса северные страны — члены ЕС стали оказывать поддержку своим южным соседям по блоку. Сам же ЕС принял «двусторонний» подход, в рамках которого есть страны ядра, стремящиеся к большей политической и экономической интеграции, и периферия, которая по политическим и экономическим причинам желает оставаться менее интегрированной.

Сохранение Великобритании с её двойственным отношением к ЕС, а также противодействием дальнейшей политической интеграции лишь замедлит процесс сплачивания ЕС, единство которого необходимо США для достижения консенсуса по ряду вопросов, таких как миграция и долговой кризис.

Во-вторых, США и независимая Великобритания могут укрепить сотрудничество по целому спектру вопросов от глобальной безопасности и вопросов развития в том русле, в котором такое сотрудничество на данный момент невозможно.

Что важнее, благодаря выходу Великобритании из ЕС Лондон и Вашингтон смогут укрепить сотрудничество по финансовым вопросам, таким как санкции и финансовое регулирование. На сегодняшний день большая часть из этих вопрос решается в Брюсселе, поэтому для достижения договоренности приходится проводить переговоры между всеми странами — членами ЕС, что крайне замедляет принятие решений, а также создает ситуацию, когда они принимаются «по наименьшему общему знаменателю». С обретением независимости Великобританией от ЕС Вашингтон и Лондон смогут создать более эффективную и оперативную площадку сотрудничества между ведущими центрами в Нью-Йорке и Лондоне в финансовой области.

Великобритания и США имеют схожие интересы и позиции по ряду вопросов, от борьбы с киберворовством до предотвращения манипуляции с валютами, которые подрывают конкурентоспособность обеих стран на глобальном рынке. Не зря отношения между двумя странами называют «особыми».

По таким вопросам, как защита интеллектуальной собственности и предпринимательство до сбора разведывательной информации и использования военной силы, Лондон разделяет больше ценностей с Вашингтоном, чем с остальным европейским континентом. США и независимое Соединенное Королевство могут создать официальное стратегическое партнерство, в рамках которого будут решаться все экономические вопросы без необходимости проводить решение этих вопрос через ЕС. Выход из ЕС станет значительным шагом для Великобритании. Автор, как он сам признает, не знает, пойдет ли такой шаг на пользу Лондону или нет, однако, для Вашингтона вопрос намного проще: при должном планировании выход Великобритании из состава ЕС может пойти США на пользу.