Владивосток, 22 апреля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Решение о снятии лидера приморских коммунистов Владимира Гришукова, который занимал это место с 1994 года, депутат регионального Законодательного собрания Владимир Беспалов назвал запоздалым. По мнению однопартийца, сигналы в Центральный комитет КПРФ шли ещё с 2012 года, однако крайней точкой должна была стать ноябрьская авария. В преддверии масштабной предвыборной кампании 2016 года в краевом отделении партии очень тревожно оценивают ситуацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября водитель Toyota RAV-4 заявил о том, что в него врезалась автомашина Toyota Camry Gracia. При этом человек за рулем скрылся с места ДТП, однако спустя 15 минут сотрудникам правоохранительных органов его удалось остановить. При задержании коммунист Владимир Гришуков отказался проходить медицинское освидетельствование. Со стороны однопартийцев Гришуков отделался предупреждением, правоохранительные органы ещё не вынесли вердикт.

«Решение запоздалое, его надо было принимать в декабре, когда Владимир Гришуков попал в ДТП. Мы потеряли четыре месяца. Сигналы в ЦК шли с 2012 года: журили, думали, что исправится, не наказывали. Довели до того, что он отказался писать заявление самостоятельно. Ситуация осложнилась тем, что распустили бюро, а это хуже, чем хотелось», — прокомментировал освобождение от должности лидера приморский коммунист Владимир Беспалов.

По словам парламентария, новым лидером (по неофициальным данным, им будет и.о. секретаря Анатолий Долгачёв) станет непопулярная кандидатура в партийных кругах, хотя достойных много. Более того, в преддверии масштабных выборов Владимир Беспалов охарактеризовал ситуацию как очень тревожную.

«Вместо того чтобы заниматься делом, мы тут воевали друг с другом. Это пора прекращать. Я вспоминаю 1991 год, когда мы объединили оппозицию, пошли под одним лозунгом и победили в городе Владивостоке. Но мы пахали больше года, мы работали на победу, а сейчас этого нет, Владивостокский горком в развале. Горько наблюдать: идёт конкурентная борьба, хотя нужно объединять все силы. Это плохо, и ситуацию можно изменить лишь твёрдой рукой опытного организатора», — обозначил коммунист.