Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Фотовыставка о жизни современной Туркмении состоялась в петербургском Университете ИТМО при поддержке посольства этой среднеазиатской страны в России и национально-культурной автономии «Ватан». На выставке были представлены фотографии корреспондентов международного журнала «Туркменистан», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Фотовыставка о Туркмении в университете ИТМО в Петербурге

Гости экспозиции могли не только посмотреть уникальные фотосюжеты журнала, но и ознакомиться с изображениями туркменских ковров — главного национального достояния страны, примерить тюбетейки, послушать традиционную туркменскую музыку и сфотографироваться с молодыми людьми, одетыми в национальные костюмы.

Организаторы выставки стремились показать гостям, как изменилась их страна за постсоветские десятилетия.

На вопросы посетителей, среди которых было много преподавателей и студентов Университета ИТМО, о современной жизни и культуре Туркмении отвечали не только «ответственный лица», но и простые туркменские студенты, обучающиеся в Петербурге.