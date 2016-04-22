Чебоксары, 22 апреля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Сегодня ожидается визит главы МВД России Владимира Колокольцева в Чувашию. Официально информация пока не подтверждается, между тем в силовых структурах региона обсуждают, что приезд связан с представлением нового главы МВД по Чувашии Сергея Неяскина, получившего назначение 12 апреля. Такого внимания федерального министра ранее не удостаивался ни один из назначаемых в Чувашию министров внутренних дел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

21.mvd.ru В МВД по Чувашии

Ещё один повод приезда министра в Чебоксары — участие в расширенной коллегии республиканского МВД, в которой запланировано участие главы Чувашии Михаила Игнатьева. Отметим, что в предыдущий раз, когда анонсировали приезд главы МВД РФ (в 2013 году), Колокольцев в Чувашию не приехал.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о назначении Сергея Неяскина на пост главы МВД по Чувашии подписал президент Владимир Путин 12 апреля. До нового назначения он занимал пост начальника полиции ГУ МВД по Саратовской области, работая в статусе заместителя начальника Главного управления. В органах внутренних дел трудится более 35 лет.

Напомним, прежний министр внутренних дел по Чувашии Сергей Семенов добровольно сложил полномочия в ноябре 2015 года, проработав в должности 4,5 года. Тогда он заявил о том, что решение «не связано ни с какими-либо политическими амбициями и служебными вопросами». До перевода в Чувашию Сергей Семенов работал заместителем начальника ГУВД Челябинской области и сменил на посту генерал-майора Вадима Антонова, с которым у Михаила Игнатьева не сложились отношения: их противостояние перешло в информационную войну и вызвало неоднозначную реакцию как в республике, так и в федеральном центре. В апреле 2011 года Вадим Антонов получил назначение на должность начальника ГУ МВД по Красноярскому краю.