Москва, 22 апреля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают рост 22 апреля, свидетельствуют данные торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

nmjc.edu Нефтедобыча

По состоянию на 9:45 мск июньские фьючерсы на нефть Brent выросли до $45,08 за баррель. В ходе торгов котировки достигали максимума в $45,15 за баррель.

Смесь WTI в Нью-Йорке к этому времени подорожала до 43,80 за баррель, максимум достигал $43,84 за баррель.

Нефтяные котировки дорожают на фоне ослабления курса доллара. Кроме того, рынок отреагировал на заявление генсека ОПЕК Абдуллы эль-Бадри о готовности возобновить в июне переговоры о замораживании добычи нефти.