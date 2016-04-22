Краснодар, 22 апреля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Краснодарском крае необходимо принять исчерпывающие меры по укреплению платежной дисциплины потребителей региона. На это в ходе недавней рабочей встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, которая состоялась в Сочи, обратил внимание председателя правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, добавив, что на начало марта просроченная задолженность за гад по краю составила около 4,87 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании 22 апреля. В свою очередь, глава Кубани заверил, что вопрос погашения долгов за поставленный газ находится на контроле у руководства края.

gazprom.ru Схема магистральных газопроводов в Краснодарском крае

Также обсуждался и ход реализации соглашения о сотрудничестве. Было отмечено, что в 2001—2015 годах «Газпром» построил в Краснодарском крае 64 газопровода. В газификацию Кубани было инвестировано в общей сложности почти 17,5 млрд рублей. Уровень газификации региона за этот период вырос на 23,3% — до 85,6%, что значительно выше, чем в среднем по России (66,2%). В настоящее время «Газпром» ведет строительство 10 газопроводов и разработку проектно-сметной документации на сооружение еще четырех.

Вместе с тем, отметил Алексей Миллер, администрация края не в полном объеме выполняет обязательства по подготовке потребителей к приему газа. Региональным властям указали на необходимость ликвидировать отставание.

Также в ходе беседы были затронуты и вопросы увеличения рынка газомоторного топлива в крае. Сегодня на территории региона работает 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и один передвижной автомобильный газовый заправщик. «Газпром» планирует построить еще четыре компрессорные станции и восемь модулей по заправке компримированным природным газом на уже действующих АЗС.