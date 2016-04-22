Астрахань, 22 апреля, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Астраханской области власти продолжают решать проблему ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день расселено около 1,5 тысячи человек более чем из 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Такие данные на последнем заседании регионального правительства представил министр строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Равиль Умеров, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе председателя регионального правительства

fondgkh.ru Строящийся дом

По его словам, введено в эксплуатацию и находится в стадии оформления документов 23,28 тысячи кв. метров жилья, в которое будут переселены ещё более 1,6 тыс. граждан из аварийного жилищного фонда.

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Переселиться всех астраханцев из аварийного жилья должны до конца 2017 года

На сегодня в пяти районах области — Приволжским, Володарским, Икрянинским, Камызякским и Красноярским районами — выполнены показатели этапа 2014−2015 годов. Завершается реализация мероприятий этапа в Енотаевском и Наримановском районах, а также в Астрахани. В областном центре заключены соглашения об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд с предоставлением выкупной цены, расселяются граждане в построенный дом в микрорайоне «Западный-2», также завершается строительство жилого дома по ул. С. Перовской. Также сейчас на территории районов ведется строительство 33 многоквартирных жилых домов. Их общая площадь составит 17, 6 тысячи кв. метров. В них граждане переедут уже на следующем этапе расселения — в 2016—2017 годах.

Напомним, до 2017 года властям Астраханской области предстоит расселить 5 тыс. человек из аварийных жилых домов общей площадью более 72 тыс. кв. метров. На реализацию этого плана потребуется свыше 2,1 млрд рублей. 1,2 млрд рублей из этой суммы выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ, бюджет Астраханской области добавит 320 млн, из местных бюджетов направят 320 млн рублей, внебюджетные средства превысят 340 млн рублей.

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По данным Фонда реформирования ЖКХ, в Астраханской области в список аварийных включено 386 дома общей площадью 123,66 тыс. кв. метров. По 95 домам расселение отстает от графика более 3 месяцев (5,36 тыс. кв. м). По 68 домам расселение идет по графику, а еще по 55 домам завершено расселение в этап 2014−2015 годов (11,06 тыс. кв. метров).