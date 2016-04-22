Петропавловск-Камчатский, 22 апреля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя российского правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал камчатский проект развития малой авиации, что даст толчок к удешевлению туров для путешественников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Кроноцком заповеднике, проект был представлен чиновнику во время Совета дальневосточных губернаторов, который прошел на Камчатке 21 апреля.

Robert Nunn Кроноцкий заповедник. Долина гейзеров

Юрий Трутнев отметил, что идея развития легкомоторной авиации особенно актуальна для Камчатки как для региона с мощным туристским потенциалом. «Полпред пообещал, что проект будет поддержан в рамках специальной федеральной программы, пожелал авторам проекта успехов в его реализации и дал соответствующие распоряжения федеральным органам исполнительной власти», — сказали в заповеднике.

Впервые предложение создать на Камчатке сеть мини-аэродромов и запустить в эксплуатацию небольшие самолеты пассажировместимостью 9−12 человек руководство Кроноцкого заповедника озвучило при подготовке программы ТОР «Камчатка». Это необходимо для того, чтобы сделать путешествия по Камчатке доступнее, прежде всего, для самих жителей края. Ведь стоимость эксплуатации небольшого самолета, например, модели Cessna или Quest Kodiak, на 50−60% ниже дорогостоящей вертолетной транспортировки.

В проект заложена не только воздушная, но и морская и наземная составляющие — создание сети аэродромов, причальной инфраструктуры, дорожной сети. Как отмечают авторы проекта, создание транспортных узлов, например, в бывшем поселке Жупаново и на юге Камчатки в Усть-Большерецком районе, позволит камчатцам активно участвовать в развитии туризма на территориях, граничащих с Кроноцким заповедником и Южно-Камчатским заказником.

Кроноцкий заповедник — одно из самых популярных мест у приезжающих на Камчатку туристов. В его пределах расположена знаменитая Долина гейзеров, а также Курильское озеро, в котором нерестится красная рыба. Здесь она становится добычей медведей, накапливающих жир на зиму. Посмотреть на то, как кормятся косолапые, ежегодно прилетают сотни путешественников. Но добраться до объектов пока можно только на вертолетах — а это удовольствие не из дешевых. Одна поездка может стоить больше 40 тыс. рублей на человека.