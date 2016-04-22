Москва, 22 апреля, 2016, 09:45 — ИА Регнум.



lumixdesigner Георгиевская лента к 9 мая

Сегодня, 22 апреля, в России стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Символ Победы может получить каждый желающий бесплатно, передает телеканал «Звезда».

До Дня Победы ленточки будут раздавать на городских улицах и площадях, в парках и возле станций метро. В пунктах распространения можно будет получить и специальную памятку, где подробно описаны правила ношения черно-оранжевой ленты

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. В 2015 году добровольцы раздали 20 миллионов черно-оранжевых лент. Эту традицию поддержали уже порядка 30 стран, включая США, Францию, Великобританию и Китай.