Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. «Все профессии нужны, все профессии важны». Так решили власти Ростова-на-Дону, и к празднику весны и труда в донской столице появится памятник сантехнику. Скульптурная композиция работника ЖКХ с котом разместится в пешеходной части города — переулке Соборном. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра 22 апреля.

rostov-gorod.ru Памятник сантехнику

Двухметровый памятник изготовлен за счёт внебюджетных средств. По мнению чиновников, скульптура «станет местом притяжения для отдыха гостей города и горожан».

Автор памятника, член Союза художников, скульптор Михаил Ушаков отметил, что вложил в эскиз монумента душу. Он хотел создать «образ чего-то теплого и уютного», показав тем самым, что именно рядовые работники ЖКХ несут тепло и уют в дома горожан. В результате памятник олицетворяет добродушного сантехника, который гладит кота, греющегося на батарее.

Скорее всего, скульптура наберет популярность. Горожане и гости донской столицы всегда охотно фотографируются возле необычных памятников и новых достопримечательностей.