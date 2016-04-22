Магадан, 22 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Предстоящий на Колыме 24 апреля перевод стрелок часов будет последним, уверен губернатор региона Владимир Печеный, заявивший журналистам, что «в этом вопросе поставлена точка», передает корреспондент ИА REGNUM.

Andrew Kuznetsov Разные часовые пояса

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В два часа ночи 24 апреля все жители Колымы переведут стрелки своих часов на один час вперед. Таким образом, часовой пояс территории изменится с 9-го (МСК+7, московское время плюс 7 часов, UTC+10) на 10-й (МСК+8, московское время плюс 8 часов, UTC+11), то есть регион на один час станет дальше от Москвы. Переход на другое время проводится в соответствии с законом, принятым Госдумой 22 марта 2016 года.

Как отмечают местные власти, один час времени добавили по многочисленным просьбам и обращениям жителей региона. «Завершилась непростая, но волнующая людей проблема — возврат к привычному для Магаданской области времени», — отметил Владимир Печеный.