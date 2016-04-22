Колыма станет на час дальше от Москвы
Магадан, 22 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Предстоящий на Колыме 24 апреля перевод стрелок часов будет последним, уверен губернатор региона Владимир Печеный, заявивший журналистам, что «в этом вопросе поставлена точка», передает корреспондент ИА REGNUM.
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В два часа ночи 24 апреля все жители Колымы переведут стрелки своих часов на один час вперед. Таким образом, часовой пояс территории изменится с 9-го (МСК+7, московское время плюс 7 часов, UTC+10) на 10-й (МСК+8, московское время плюс 8 часов, UTC+11), то есть регион на один час станет дальше от Москвы. Переход на другое время проводится в соответствии с законом, принятым Госдумой 22 марта 2016 года.
Как отмечают местные власти, один час времени добавили по многочисленным просьбам и обращениям жителей региона. «Завершилась непростая, но волнующая людей проблема — возврат к привычному для Магаданской области времени», — отметил Владимир Печеный.
Он также обратил внимание, что изменение часового пояса сказалось на организации внутренних авиаперевозок. Авиарейсы между городскими округами допустимы лишь в светлое время суток. После предыдущего перевода стрелок в декабря и январе темнело уже