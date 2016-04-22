Улан-Удэ, 22 апреля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В Сети набирает популярность видеоролик, в котором музыкальная тема сериала «Игра престолов» исполнена на народных инструментах артистами Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал».

thinglink.com Игра Престолов

Заслуженная артистка Бурятии Лариса Шаралдаева сыграла на морин хууре, Алтана Ринчинова — на иочине, Алдар Дашиев исполнил партию на лимбэ. Исполнение темы на старинных восточных инструментах придало музыкальному произведению новое необычное звучание.

Ролик стал хитом рунета, набрав за сутки более 30 тысяч просмотров.