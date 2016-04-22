Вашингтон, 22 апреля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты направили свой первый танкер с природным сжиженным газом (СПГ) в Евросоюз. Груз будет доставлен в Португалию 26 апреля. СПГ добыт в США методом фрекинга, пишет газета The Wall Street Journal.

Wmeinhart Танкер с природным сжиженным газом

Данная экспортная поставка СПГ из США в ЕС является первой в истории. Поставщиком топлива стала компания Cheniere Energy (город Хьюстон, штата Техас), покупателем — Galp Energia. Между энергетическими фирмами подписан долгосрочный контракт, причём американский поставщик не ограничился только португальским рынком сбыта: договоры заключены также с BG Group, Royal Dutch Shell и Spain’s Gas Natural.

Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что американский экспорт СПГ снизит мировые цены на топливо. При этом США планируют продолжать сбыт газа в ЕС и к 2017 году строят планы по полноценному снабжению этой территории своим топливом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, добыча сланцевого топлива — нефти и газа — небезопасна для окружающей среды: последствия фрекинга могут искусственно повысить сейсмоактивность. Данная информация была представлена в докладе Геологической службы США на форуме Американского сейсмологического общества.