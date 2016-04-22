Барнаул, 22 апреля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. В Алтайском крае не допустили задержек социальных выплат и компенсаций. Об этом сегодня, 22 апреля, информирует Главалтайсоцзащита.

Меры социальной поддержки жителей Алтайского края исполняются

«В настоящее время за счет средств краевого бюджета полностью обеспечены апрельские выплаты ежемесячного пособия на ребенка, пособия гражданам, усыновившим детей, ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, гражданам при рождении третьего ребенка и последующих детей, а также гражданам, работающим и проживающим в сельской местности и другие. На предоставление субсидий и компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг педагогам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам профинансировано 100% от фактической потребности, при этом согласно действующему законодательству выплата компенсации должна быть произведена до 10 мая 2016 года», — сообщает главное региональное управление по труду и социальной защите.

Чиновники также извещают, что в соответствии с заявленной потребностью, на счета граждан перечислены средства федерального бюджета на выплату компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг федеральным льготополучателям, гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, единовременных пособий при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и других.

Чтобы задержки предоставления мер социальной поддержки в мае, на выплату ежемесячного пособия на ребенка, единого денежного вознаграждения ветеранам, реабилитированным и труженикам тыла направлено около 54 млн. рублей в виде аванса.

«Все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки исполняются в полном объеме», — подчеркнули в Алтайкрайсоцзащите.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2015 год, заявил о том, что правительство постарается сделать все, чтобы сохранить социальные выплаты.

Он подтвердил, что в 2017 году правительство вернется к вопросу индексации пенсий в полном объеме. «Будем исходить из того, что индексировать надо по той инфляции, которая накоплена в экономике», — пояснил он.