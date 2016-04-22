Польша, 22 апреля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил об увеличении численности армии страны на 50% в ближайшие несколько лет, пишет Rzeczpospolita.

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На церемонии открытия представительства подразделения по интеграции сил НАТО в городе Быдгоще глава Минобороны заявил, что до конца 2016 года на востоке страны будут развернуты три дополнительные бригады территориальной обороны.

Также он анонсировал развитие оперативных подразделений. Говоря об открытии представительства НАТО в Быдгоще, Мацеревич подчеркнул готовность Польши принять войска союзников.

Ранее глава Минобороны Польши Мацеревич обвинил Россию в систематической подготовке к агрессивным действиям в отношении стран — членов НАТО. По его словам, Москва продолжает представлять серьезную угрозу для альянса.