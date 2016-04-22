Москва, 22 апреля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Brent вновь обновила максимум ноября 2015 года на отметке 46,12 долл./барр. Однако дальнейшее движение оказалось затруднительным, так как Европа отказалась реагировать на выдуманное майское заседание ОПЕК+ в России, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Рост цен на нефть

«Генеральный секретарь ОПЕК вновь прогнозировал постепенный рост цен на нефть после стабилизации баланса спроса и предложения. Кроме того, глава МЭА (Международного энергетического агентства) практически повторил слова представителя картеля, отметив, что баланс будет достигнут к 2017 году», — пояснила Афанасьева.

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Сегодня, 22 апреля, радикальных изменений в динамике не предвидится. Скорее всего, в ближайшие дни Brent будет дрейфовать вверх очень сдержанными темпами. Тем не менее не исключено достижение 47,80 в течение ближайших дней со среднесрочной целью на отметке 50 долл./барр. В целом есть вероятность, что нефть будет постепенно переходить в новые рамки диапазона — 45,00−50,00 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня нефть дорожает на фоне ослабления доллара. По состоянию на 08:37 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,48% — до 45,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,53%, до 43,84 доллара за баррель.