Саратов, 22 апреля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Высокой награды удостоена преподаватель истории и обществознания МАОУ «Лицей математики и информатики» в Саратове Людмила Корнилова, ее педагогический стаж составляет 40 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Людмилу Корнилову поздравил губернатор Валерий Радаев, отметив, что ее профессиональный успех станет значимым вкладом в историю славных побед Саратовской области в год ее 80-летия, отмечаемого в 2016 году.

www.saratov.gov.ru Учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей математики и информатики» в Саратове Людмила Корнилова

Напомним, звание Герой Труда Российской Федерации было учреждено Президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2013 года. Ежегодно за особые трудовые заслуги перед государством и народом его присваивают пятерым россиянам.