Магаданская область, 22 апреля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный отчитался о доходах, полученных с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, судя по декларации, глава региона потерял за год примерно 25 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потеря

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В этот раз в документах главы территории указана сумма 5 млн 999 тыс. 268 рублей, а в декларации о доходах за 2014 год — значилось 6 млн 24 тыс. 139 рублей. Новой недвижимости и автомобилей у главы Колымы не появилось. Он по-прежнему владеет квартирой площадью 50 кв. метров и автомобилем марки «Ниссан».

Что касается первой леди Колымы, то у нее в собственности имеется квартира площадью 67,8 кв. метров, а доход она указала в сумме 184 тыс. 780 рублей, а в 2014 году было 165 тыс. В имущественном плане в её декларации также ничего не изменилось.

Ранее, как уже сообщало ИА REGNUM, свои доходы обнародовали законодатели Магаданской областной Думы. По этим данным, один депутат значительно превзошёл других народных избранников. Зампредседателя регионального парламента Александр Басанский стал не только единственным миллиардером, в его декларации также указаны 88 объектов недвижимости: все они — от гаражей до жилых домов, квартир и земельных участков — находятся в его собственности.