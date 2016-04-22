Москва, 22 апреля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В выходные дни 23 и 24 апреля в Москве и Подмосковье ожидается облачная и прохладная погода. Местами будут идти дожди, а средняя температура воздуха составит около 13 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождливая погода в Москве

По прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу 22 апреля в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Температура днем в Москве 8…10 °C, по области 5…10 °C. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/с.

Ночью 23 апреля синоптики обещают облачность, небольшие, местами умеренные осадки из мокрого снега и дождя. Температура в Москве 1…3 °C°, по области −2…−3 C°. Днем в регионе будет облачно с прояснениями, местами также возможен небольшой кратковременный дождь, температура в Москве 10…12 °C, по области 7…12 °C. Ветер северо-западный и западный, 5−10 м/с.

В воскресенье, 24 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве +1…-1 °C, по области −4…−1 °C, днем в Москве 13…15 °C, по области 10…15 °C. Ветер южной четверти 3−8 м/с.