Канберра, 22 апреля, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Австралийские ученые из университета Куинсленда в Брисбене выяснили причину потери в пожилом возрасте мотивации поиска новых решений, сообщает журнал Neuron.

botosaneanul.ro Пожилой человек за компьютером

Оказалось, что как люди, так и животные, теряют в старости способность учиться новым навыкам по причине ослабления цепочек нейронов в полосатом теле мозга, ответственном за поиск решений новых задач.

Свою гипотезу ученые подтвердили экспериментами на мышах, получавших пищу после нажатия на рычаги. Исследователи меняли число нажатий рычага, после которого грызун получал порцию корма, и выяснили, что старые грызуны, в отличие от молодых, не могли понять, какой из новых алгоритмов нажатия на рычаг даст им желаемый корм.

Исследование мозга этих мышей показало, что у старых грызунов была ослаблена связь между нейронами в полосатом теле мозга, которое отвечает за формирование условных рефлексов, мотивацию и сложное поведение.

Старение мозга приводит к потере мотивации к обучению. Когда ученые повредили цепочки нейронов в полосатом теле мозга у молодых мышей, те начали испытывать такие же проблемы с мотивацией и поиском решения, что и старые грызуны.

Сейчас исследователи выясняют, какие другие изменения в работе мозга приводят к аналогичным явлениям, и пытаются понять, как можно предотвратить ослабление и разрушение этой цепочки нейронов.