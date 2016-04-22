Владивосток, 22 апреля, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Тихоокеанская мостостроительная компания (ТМК), ранее являвшаяся подрядчиком строительства космодрома «Восточный», накопила задолженность перед работниками в 124,3 млн рублей, сообщает 22 апреля пресс-служба прокуратуры Приморского края.

federalspace.ru Строитель на космодроме «Восточный»

«По состоянию на 20.04.2016 задолженность по заработной плате имеется перед 1113 работниками данного предприятия на общую сумму 124,3 млн руб.», — говорится в сообщении.

В июле 2015 года долг составлял 85 млн рублей, а в феврале 2016 года достиг уже 108 млн рублей.

В отношении компании суд удовлетворил 840 исков Уссурийского городского прокурора на сумму 64,9 млн руб. Производство по еще 480 искам на сумму 11,9 млн руб. было прекращено из-за добровольного удовлетворения исковых требований.

«Инициировано привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности», — сообщают в прокуратуре.

ТМК является одной из крупнейших дорожно-строительных компаний на Дальнем Востоке. В частности, ТМК реализовала проект по строительству вантового моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012.

В дальнейшем компания являлась подрядчиком на строительстве стартового комплекса космодрома «Восточный», однако в 2015 году контракты с ней были разорваны. 19 августа 2015 года Арбитражный суд Приморского края ввел в отношении ТМК процедуру банкротства.