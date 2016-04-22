Вашингтон, 22 апреля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Американские военные отметили усилившуюся активность российских подводных лодок в мировом океане и считают это проявлением соперничества с США, пишет The New York Times.

vilingstore.net Пентагон

Командующий подразделениями ВМС США в Европе и Африке адмирал Марк Фергюсон считает, что интенсивность патрулирования российских подлодок за последний год выросла в два раза. По словам, главка ВМС США адмирала Джона Ричардсона, вернулись эпоха соперничества великих держав.

Кроме того, офицеры Пентагона и НАТО отметили новые, хорошо вооруженные и бесшумные подлодки, которые появились у России. Они оспаривают господство в море западного подводного флота, считают военные.

Для Пентагона эта ситуация является аргументом в вопросе об увеличеении финансирования подводного флота и модернизации баз, в том числе в Кефлавике (Исландия). Пентагон уже предложил выделить $8,1 млрд на покупку девяти подлодок класса «Вирджиния» и $20 млн на модернизацию базы в Исландии.