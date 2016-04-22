Токио, 22 апреля, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Фальсификация данных по расходу топлива автомобилей компании Mitsubishi Motors обнаружена ещё у десяти моделей: в технической документации указан заниженный расход топлива, сообщило агентство Kyodo.

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Расход топлива определялся в ходе испытаний, которые были проведены с нарушениями и дали неверные результаты. Одной из марок, данные по которой оказались сфальсифицированы, является Pajero. Также в список попали RVR, i-MiEV и OUTLANDER.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 апреля, в Японии в штаб-квартире Mitsubishi Motors начались проверки после признания руководства о неверном предоставлении технических характеристик продукции. Руководство признало факт неправильного проведения испытаний для нескольких моделей: президент фирмы Тэцуро Аикава пояснил, что показатели занижены на пять — десять процентов.

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