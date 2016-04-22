Москва, 22 апреля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Рубль смог обновить максимум, однако резкого движения вверх так и не видно. Несмотря на то, что 22 апреля балом продолжат править экспортеры в разгар налогового периода и нефть в связи с активным бычьим трендом, у российской валюты может появиться новый фактор влияния на следующую неделю, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM 10-рублевые монеты

«Это ожидания по заседанию Банка России. Можно сказать, что оно станет наименее предсказуемым по исходу за последние 12 месяцев. Дело в том, что баланс двух ориентиров ЦБ на текущий момент оказался в равновесном состоянии: и ограничение инфляционного давления, и стимулирование экономического роста сейчас приоритетны», — пояснила Афанасьева.

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«На ближайшем заседании шансы на снижение ставки не так высоки — порядка 30%. Центробанк, возможно, предпочтет подождать, чтобы убедиться, что тренд на снижение инфляции действительно подтвердился. Если все же это произойдет, рубль может еще немного укрепиться благодаря росту уверенности в более стабильном состоянии российской экономики», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы евро и доллара к рублю на 22 апреля. Так, доллар понижен на 1,011 рубля до 65,0254 рубля. Евро подешевел на 1,5515 копейки и составил 73,4592 рубля. Нефть дорожает на фоне ослабления доллара. Brent поднималась до $45,19, WTI — до $43,84 за баррель.