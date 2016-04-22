«У рубля новый фактор влияния»
Москва, 22 апреля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Рубль смог обновить максимум, однако резкого движения вверх так и не видно. Несмотря на то, что 22 апреля балом продолжат править экспортеры в разгар налогового периода и нефть в связи с активным бычьим трендом, у российской валюты может появиться новый фактор влияния на следующую неделю, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Это ожидания по заседанию Банка России. Можно сказать, что оно станет наименее предсказуемым по исходу за последние 12 месяцев. Дело в том, что баланс двух ориентиров ЦБ на текущий момент оказался в равновесном состоянии: и ограничение инфляционного давления, и стимулирование экономического роста сейчас приоритетны», — пояснила Афанасьева.
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«На ближайшем заседании шансы на снижение ставки не так высоки — порядка 30%. Центробанк, возможно, предпочтет подождать, чтобы убедиться, что тренд на снижение инфляции действительно подтвердился. Если все же это произойдет, рубль может еще немного укрепиться благодаря росту уверенности в более стабильном состоянии российской экономики», — предположила эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы евро и доллара к рублю на 22 апреля. Так, доллар понижен на 1,011 рубля до 65,0254 рубля. Евро подешевел на 1,5515 копейки и составил 73,4592 рубля. Нефть дорожает на фоне ослабления доллара. Brent поднималась до $45,19, WTI — до $43,84 за баррель.