Иркутск, 22 апреля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Приангарье присоединилось к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая ежегодно проводится в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном правительстве.

ИА REGNUM Георгиевская лента

Как сообщил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике области Илья Резник, во всех муниципальных образованиях области планируется распространить более 100 тыс. георгиевских ленточек.

«Акция «Георгиевская ленточка» — это дань памяти советским воинам, дань уважения ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, выражение благодарности фронтовикам. Наша задача — сохранить память о тех страшных событиях», — отметил министр.

Торжественное открытие акции «Георгиевская ленточка» состоится в Иркутске 28 апреля в сквере им. Кирова. В этот день в мероприятии примут участие ветераны, студенты и творческие коллективы высших и средних профессиональных учебных заведений Иркутска, представители молодежных и детских общественных объединений, волонтерские организации, жители и гости города. Запланирован торжественный митинг и концертная программа. Волонтеры будут вручать георгиевские ленточки жителям и гостям Иркутска.