Тамбов, 22 апреля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В городе Тамбове за последний год индекс загрязненности атмосферы снизился с 4,75 единиц в 2014 году до 4,15 единиц в 2015 году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации по итогам коллегии органов исполнительной власти региона в сфере охраны окружающей среды. Заседание прошло под председательством вице-губернатора Игоря Кулакова.

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Руководители природоохранных ведомств, промышленных предприятий, представители общественности региона обсудили итоги обеспечения экологической безопасности на территории Тамбовской области в 2015 году и обозначили задачи отрасли на текущий период. «Несмотря на изменения условий финансирования сферы, при которых пришлось отказаться от ряда запланированных мероприятий по обеспечению экологической безопасности, Тамбовская область остается лидером экологического рейтинга субъектов России», — сказал в своем приветственном слове вице-губернатор Игорь Кулаков, отметив, что экологическая ситуация в регионе остается благоприятной, а воздействие на окружающую среду по многим показателям снижается или остается стабильным.

По словам начальника управления по охране окружающей среды и природопользованию области Надежды Петровой, за последний год в городе Тамбове снизился индекс загрязненности атмосферы (с 4,75 единиц в 2014 году до 4,15 единиц в 2015 году). Тамбовская область — один из немногих регионов России, где сохранились водные объекты с качеством воды, определяемым как «чистая».

Отметим, на Тамбовщине большое значение придается развитию водохозяйственного комплекса. Так, в 2015 году проведен капитальный ремонт 9 гидротехнических сооружений областной собственности на водных объектах в 8 районах области. Текущий ремонт проведен на 36 гидротехнических сооружениях. Продолжаются мероприятия по экологической реабилитации рек. При софинансировании из федерального бюджета специалисты ведут работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Это позволяет исключить незаконную застройку водоохранных зон и образование стихийных свалок в охраняемых зонах.

«Самая злободневная тема сегодняшнего дня — это обращение с отходами. Мы работаем над созданием эффективной системы полной переработки отходов, — отмечает Надежда Петрова. — Нам нужно научиться не выбрасывать мусор, а перерабатывать его. Такая задача стоит и во всей стране».

Работа в этом направлении активизирована. В 2015 году по сравнению с предыдущим периодом в регионе увеличился показатель переработки отходов производства и составил 70% от общего объема образовавшихся отходов. Построено два межмуниципальных полигона (в Уваровском и Рассказовском районах), готовятся к вводу в эксплуатацию несколько мусороперегрузочных станций, организована работа по сбору ртутьсодержащих отходов от населения. Кроме того, в Тамбовском районе введен в эксплуатацию комплекс по обезвреживанию и утилизации медицинских отходов. Все эти меры положительно сказываются на состоянии охраняемой флоры и фауны. В Тамбовской области отмечено увеличение численности ряда животных (например, численность барсука, серого журавля, бобра, ондатры, выхухоля выросла на 10−15 процентов по сравнению с прошлым годом).

2017 год указом президента России объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. «Это станет подспорьем в работе по развитию системы особо охраняемых природных территорий и экологическому просвещению», — говорит Надежда Петрова.