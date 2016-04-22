Саратов, 22 апреля, 2016, 09:07 — ИА Регнум. В течение двух недель в Саратовской области будут работать сотрудники ведомства Антона Силуанова и полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича, чтобы детально изучить ситуацию и выработать рекомендации по решению проблемы исполнения регионального бюджета. Такое решение принято в Москве по итогам встречи полпреда и главы Минфина, на которую был приглашен саратовский губернатор Валерий Радаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM МинФин

По информации пресс-службы Михаила Бабича, встреча прошла по его инициативе 21 апреля. Как было отмечено в ходе совещания, в регионе принимаются меры, направленные на оптимизацию расходов, повышение доходной базы бюджета Саратовской области и снижение долговой нагрузки. Экономический эффект для бюджета региона от проведённых в 2012—2015 годах мероприятий по сокращению бюджетных расходов оценивается в 12,9 млрд рублей. В том числе 4,5 млрд рублей удалось сэкономить в результате оптимизации численности аппарата управления и госучреждений, ещё 1,9 млрд рублей — благодаря отказу от индексации зарплат чиновников и работников госучреждений.

«Положительный эффект даёт реализация мероприятий по повышению качества управления налоговым потенциалом, — сообщает аппарат полпреда. — Также постепенно наращивается доля бюджетных поступлений за счёт реализации инвестиционных проектов на территории региона. В частности, с 2012 по 2015 годы объём инвестиций в новые проекты в Саратовской области составил 104,5 млрд рублей. Поступления в бюджет от их реализации за этот период увеличились с 2,6 до 4,3 млрд рублей».

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«Но, несмотря на принимаемые регионом меры, ситуация с исполнением бюджета области остаётся непростой и требует дополнительных решений, — констатируют в полпредстве. — По итогам будут выработаны конкретные решения для того, чтобы бюджет смог обеспечить выполнение социальных обязательств перед населением региона, реализацию планов по переселению из ветхого и аварийного жилья и строительству дорог».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2016 года в ходе доклада губернатора Валерия Радаева об итогах работы облправительства за прошлый год по поводу финансового положения региона прозвучало: за последние 10 лет перечисления Саратовской области в федеральный бюджет утроились, в 2015-м собрано 147,5 млрд рублей, из которых более 40% было передано в федеральный бюджет. Недобор по налогу на прибыль составил 5 млрд рублей.

По словам главы области, в 2015-ом была продолжена системная работа по оптимизации долгового портфеля — взаимодействие с центром позволило сэкономить 2 млрд рублей и снизить до 52% долю банковских кредитов. «На 1 января 2016 года госдолг составил 50,4 млрд рублей. По итогам 2015 года по темпу роста объема государственного долга положение региона в рейтинге улучшилось: в ПФО мы переместились с третьего на пятое место, а в России — с 21-го на 36-е», — подчеркнул Радаев.

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