Токио, 22 апреля, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Самолет-«невидимка», созданный с использованием технологии «стелс» и передовых разработок аэродинамики, успешно прошел испытания в Японии. Об этом сообщает «Киодо».

mod.go.jp Японский самолет-«невидимка»

По данным агентства, воздушное судно вылетело из префектуры Айти и осуществило посадку в префектуре Гифу.

Ожидается, что данный самолет в ближайшее время заменит находящийся на вооружении ВВС Японии истребитель F2.