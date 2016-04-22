Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в мачте с «Нью-Йорк Рейнджерс» стал первой звездой матча, повторив личный рекорд и набрав 4 очка в матче плей-офф впервые за 7 лет.

penguins.nhl.com Евгений Малкин

«Пингвинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:0. Российский форвард отдал две голевые передачи и забросил первые две шайбы.

Эти шайбы стали первыми в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Кроме того, Малкин провел 13-й матч в сериях плей-офф, в которых набирал не менее трех очков. Теперь «Питтсбург Пингвинз» ведет 3−1 в серии до четырех побед.

Всего в трех матчах Кубка Стэнли Малкин набрал шесть очков (2+4). Ранее Малкин набирал 4 очка в матче с «Каролиной» в 2009 году.