Москва, 22 апреля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль, следуя за котировками нефти также снизился. Следование российского рубля за нефтяными котировками в ближайшей перспективе сохранится, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова REGNUM

«Вероятнее всего рост рубля, если цены нефть продолжат укрепление, будет сильно ограничен действиями ЦБ РФ по сдерживанию укрепления национальной валюты. Об этом дают понять заявление главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева о том, что крепкий рубль мешает экономике», — пояснил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы евро и доллара к рублю на 22 апреля. Так, доллар понижен на 1,011 рубля до 65,0254 рубля. Евро подешевел на 1,5515 копейки и составил 73,4592 рубля. Нефть Brent упала на 0,98% — до $45,35 за баррель, WTI снизилась на 0,70% — до $43,87.