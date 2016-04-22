Вашингтон, 22 апреля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Группа американских ученых создала трехмерную модель мумии человека, погибшего в Альпах 5300 лет назад и получившего прозвище Эци, сообщает Daily Mail.

rapidmade.com Создание 3D модели Эци — мумии тирольского шамана

Мумифицированный труп был обнаружен в альпийских горах на севере Италии в 1991 году недалеко от долины Эцталь, в честь которой и получил свое прозвище.

Трехмерная модель мумии создана при помощи компьютерной томографии и технологий 3D-печати. Раскрашивание модели производилось вручную и вызвало наибольшие сложности, так как на теле Эци присутствуют 57 различных татуировок из точек, линий и крестов. Три правых ребра мумии, раздавленные уже после смерти, на 3D-модели представлены целыми.

Ученые считают, что на момент смерти Эци было 45−46 лет, его рост составлял 165 см, а вес — порядка 50 кг.

Изготовлены три модели. Одну из них будут показывать на выставках, а две используют для научных исследований. Ученые считают, что мумия и её модели помогут исследовать эпоху халколита — переходной ступени от каменного века к бронзовому.