Махачкала, 22 апреля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Пять сотрудников СОБР пострадали в результате автоаварии в Хивском районе Дагестана. Происшествие произошло вчера, 21 апреля.

Иван Айвазовский. Аул Гуниб в Дагестан. 1869

Вечером автомобиль с полицейскими, которые следовали с выполнения служебной задачи, опрокинулся на бок на горном участке дороги, приводит информацию источника в силовых структурах региона «Интерфакс-Юг». По предварительным данным, водитель «Урала» не справился с управлением.

В настоящее время пострадавшие сотрудники СОБР из Пермского края госпитализированы, опасности их жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года в Цунтинском районе Дагестана упал с 80-метровой высоты в реку автомобиль «Урал», в котором ехали двое сотрудников оперативной группы МВД из Орловской области, прикомандированные в Дагестане. Поиски полицейских велись несколько дней. Были задействованы два вертолета от МВД и МЧС, помощь в поисковых работах оказывали более 100 добровольцев из числа местных жителей. Оба сотрудника полиции погибли.