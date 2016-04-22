Москва, 22 апреля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Дорожные сборы с иностранных перевозчиков на территории России увеличены до 850 рублей в сутки и 120 тыс. рублей в год. Латвия и Литва включены в список государств, на которые распространяется взимание сборов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

sunhome.ru Перевозчик

Глава правительства России Дмитрий Медведев 19 апреля 2016 года подписал постановление № 326 «Об изменениях в порядке взимания сборов с иностранных перевозчиков за проезд по автодорогам России». Повышение суммы сборов с иностранных перевозчиков увеличит финансовые поступления в российский дорожный фонд.

Ранее величина сбора за сутки составляла 385 рублей, за год — 60 тыс. рублей. Значение устанавливалос, ь исходя из курса евро, равного 35 рублям. На сегодня это значение в 2,3 раза меньше действующего курса евро.

«В этой связи подписанным постановлением размер сбора увеличен до 850 рублей за сутки и 120 тыс. рублей за год», — говорится в сообщении.

Включение в перечень Латвии связано с тем, что в этой стране с 1 июля 2014 г. введён дорожный сбор для грузовых автомобилей иностранных государств с массой выше 3,5 тонны. Он составляет до 11 евро в сутки и до 925 евро в год. В Литве с декабря 2015 года решено ввести сборы за использование автодорог перевозчиками иностранных государств.