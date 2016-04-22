Южно-Сахалинск, 22 апреля, 2016, 08:26 — ИА Регнум. По итогам очередной проверки Ростехнадзором двух соглашений о разделе продукции «Сахалин-1» и «Сахалин-2» выявлены 20 небольших нарушений, пишет 22 апреля «Коммерсант».

rosneft.ru Проект «Сахалин-1»

Как уточнила глава службы Светлана Родионова, проверки завершены, ее результаты доложены правительству. Найденные нарушения являются стандартными, 9 из них выявлены на одном объекте, а 11 — на другом.

«Там нет нарушений, связанных с риском угрозы для жизни и здоровья людей, принимать решений о временной приостановке деятельности нет необходимости», — пояснила Родионова.

По ее словам, на компании будут наложены штрафы, точный размер которых пока не известен, а на устранение предписаний о нарушениях выставят короткие сроки, от двух до трех месяцев.

Ранее по итогам ежегодной проверки работы российских нефтегазовых соглашений о разделе продукции (СРП) несколько проблем были найдены Счетной палатой. Все претензии известны в течение последних лет и касаются неналаженного экспорта газа с «Сахалина-1», наполнения ликвидационных фондов и формального использования отечественных подрядчиков.