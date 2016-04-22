Вашингтон, 22 апреля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) заплатили хакерам более $1,3 млн за помощь во взломе принадлежавшего террористу Саиду Фаруку смартфона iPhone. Соответствующий вывод, как передает Reuters, можно сделать после слов директора организации Джеймса Коуми, который «намекнул», сколько финансовых средств получили компьютерные гении за оказание содействия.

outsource59.ru Разбит

«Много. Больше, чем я смогу получить до окончания срока моей работы на этом посту, — заявил директор ФБР. — А до этого момента осталось 7 лет и 4 месяца. Но, по-моему, оно того стоило».

Известно, что зарплата Коми составляет $14,9 тыс. в месяц. После подсчетов сотрудники СМИ пришли к выводу, что за помощь во взломе телефона террориста ФБР должно было выплатить хакерам более $1,3 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря 2015 года 28-летний Саид Ризван Фарук открыл стрельбу в конференц-зале центра для людей с ограниченными возможностями в калифорнийском городе Сан-Бернардино.

Жертвами стрельбы стали 14 человек, ещё 17 человек получили ранения. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.