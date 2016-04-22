Гранд-Форкс, США, 22 апреля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. В матче ¼ финала чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет сборная России уступила команде Финляндии со счетом 4:3 и вышла из борьбы, сообщает «Чемпионат».

u18worlds2016.iihf.com Матч между сборными России и Финляндии в чемпионате мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет

Шайбы в этом матче забросили Данила Марушев (31-я минута), Дмитрий Саморуков (32) и Клим Костин (53).

По словам первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, финская команда состоит из игроков СМ-лиги, которые на год или два старше наших хоккеистов. Он продчеркнул, что хотя такая разница в молодом возрасте дает заметное преимущество, российская команда выступила очень достойно и имела шансы на победу.

Напомним, что к участию в чемпионате мира допускаются хоккеисты, родившиеся в 1998 году и позднее. В российской сборной только четыре хоккеиста 1998 года рождения, а остальные моложе на год или два. Этот состав команды экстренно заменил спортсменов 1998 года рождения, которые могли в прошлом году принимать препарат «Милдронат», запрещенный с января нынешнего года.

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров проходит в США, в Гранд-Форксе (штат Северная Дакота).