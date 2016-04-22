Иркутск, 22 апреля, 2016, 08:01 — ИА Регнум. В 2017 году начнётся реконструкция здания Международного аэропорта в Иркутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта со ссылкой на слова исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Международный аэропорт Иркутск» Алексея Рендоревского.

kakdobratsyado.ru Международный аэропорт Иркутска

«Мы разрабатываем проект реконструкции международного терминала. В апреле состоялась встреча с двумя китайскими компаниями, которые в летний период планируют летать из Иркутска в Шанхай. Между тем, в летний период авиакомпании, которые базируются в аэропорту Иркутска, также открывают новые международные направления. Сегодня мы собрали представителей аэропортов, авиакомпаний и турагентств, чтобы консолидировать наши усилия по увеличению пассажиропотока в Иркутск, с тем, чтобы развивать экономику», — подчеркнул Алексей Рендоревский.

Также в планах компании — реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая начнется с 15 мая 2016 года. Компания потратит на выполнение работ 390,9 млн рублей.

Реконструкция коснется центральной части взлетно-посадочной полосы длиной в 900 метров, а также участков, примыкающих к ИВПП у рулежных дорожек 2 и 6 (РД 2 и РД 6). Работы будут проводиться ежедневно с 15 мая по 30 июня с 13.00 до 24.00. Прием и выпуск воздушных судов в это время осуществляться не будет. Изменения, которые произойдут в расписании в связи с реконструкцией, согласованы с авиакомпаниями еще в прошлом году. Основная масса взлетов и посадок в Иркутском аэропорту приходится на утренние часы, поэтому кардинально на график работы аэропорта реконструкция не повлияет, отметили в авиапредприятии.

Напомним, с 2001 по 2008 годы в аэропорту с обеих сторон удлинили на 400 метров полосу длиной 2765 метров. В 2011 году было обновлено покрытие на участке полосы в 1800 метров и проложен ливневой коллектор.