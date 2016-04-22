Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2016, 08:01 — ИА Регнум.



ostrovets.by Суд

Стражи правосудия Ростовской области рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего мэра города Таганрога Владимира Прасолова и заместителя начальника городского управления ЖКХ по финансово-экономическим вопросам Людмилы Пришпетной. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 22 апреля, обвинительное заключение утверждено.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ), фигурантами которого стали чиновники, стало «делом особой важности». Согласно материалам, зимой 2014 года градоначальник Таганрога вопреки интересам службы незаконно издал распоряжение о выделении из резервного фонда горбюджета 5,7 млн рублей. Средства предназначались для выплаты индивидуальному предпринимателю за уборку снега. В тот год в некоторых муниципалитетах области из-за чрезвычайно снежной зимы и сильных морозов был объявлен режим ЧС. Но на деле оказалось, что город как был под белым покровом, так и остался.

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Затем уже Людмила Пришпетная заключила муниципальный контракт с предпринимателем, которому невыполненные работы оплатили. Но реальная стоимость уборки составила около 800 тыс. рублей. В результате казне Таганрога был нанесен ущерб в размере почти 4,9 млн рублей. Деяние также дискредитировало авторитет органа местного самоуправления и муниципальной власти.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из регионального управления ФСБ России.

В отношении Владимира Прасолова было заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями совершенное главой местного самоуправления» (ч.2 ст.285 УК РФ), а в отношении Людмилы Пришпетной — «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст.285 УК РФ).

Напомним, что служители Фемиды отстранили мэра Таганрога от должности в конце декабря прошлого года. Владимир Прасолов пытался обжаловать приговор, но суд оставил данное решение в силе. Бывший градоначальник писал даже обращение к главе российского государства Владимиру Путину.Он просил взять на контроль расследование уголовного дела, которое заведено против него. Прасолов считает его сфабрикованным.