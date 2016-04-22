Мехико, 22 апреля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Мексиканская нефтегазовая госкомпания Petróleos Mexicanos (Pemex), на нефтеперерабатывающем заводе которой в штате Веракрус 20 апреля произошел взрыв, уточнила число погибших, говорится в Twitter компании.

gob.mx Завод Clorados 3 после взрыва

По последним данным, жертвами взрыва стали 24 человека. Еще 19 человек продолжают находиться в больницах, из них 13 — в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе пострадали 136 человек, из них 58 — сотрудники Pemex, погибли 13 человек.

Причина взрыва на заводе Clorados 3 уточняется, дороги в штате перекрыты, занятия в школах отменены из-за угрозы выброса в атмосферу вредных веществ — их концентрация в десятки раз превышает норму.