Мадрид, 22 апреля, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Британский кинорежиссер Гай Хэмилтон умер в возрасте 93 лет в больнице испанского города Пальма-де-Майорка, сообщает газета Guardian.

kino24.su Гай Хамилтон

Хэмилтон является режиссером четырех кинолент о приключениях суперагента Джеймса Бонда: «Голдфингер» (Goldfinger, 1964) и «Бриллианты навсегда» (Diamonds Are Forever, 1971), в которых главную роль исполнил актер Шон Коннери, а также «Живи и дай умереть» (Live and Let Die, 1973) и «Человек с золотым пистолетом» (The Man with the Golden Gun, 1974) с Роджером Муром в роли агента 007.

Кроме того, среди известных работ Гая Хэмилтона такие фильмы, как «Битва за Британию», «Отряд 10 из Наварона», «Похороны в Берлине».

Общая фильмография Хэмилтона насчитывает около двадцати кинолент.