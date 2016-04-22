Эквадор, 22 апреля, 2016, 07:49 — ИА Регнум. У берегов Эквадора 21 апреля произошло новое мощное землетрясение, его магнитуда составила 5,8, сообщает Геологическая служба США (USGS).

rtve.es Землетрясение в Эквадоре

Подземные толчки с эпицентром в 36 километрах к северо-западу от города Баия-де-Каракас были зафиксированы сейсмологами в 22:20 по местному времени (22 апреля 06:20 мск)

Еще один толчок магнитудой 5,7 в 06:03 мск был зафиксирован в 86 километрах к северу от города Портовьехо. О жертвах или разрушениях не сообщалось, угроза цунами не объявлялась.

Как передавал ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре в ночь на 17 апреля. Его эпицентр находился в 28 км от населенного пункта Муисне, очаг подземных толчков залегал на глубине 20,2 км.

Жертвами землетрясения, согласно последним данным, стали 525 человек, ещё более 4 тысяч человек пострадали.