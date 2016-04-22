Москва, 22 апреля, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, депутаты Госдумы обсудят законопроект о повышении пенсионного возраста для госслужащих, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о повышении пенсионного возраста одной категории граждан — это государственные и муниципальные гражданские служащие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста чиновникам до 65 лет был принят в первом чтении 18 декабря 2015 года.

«Дискуссия по вопросу об увеличении пенсионного возраста идет уже на протяжении двух-трех лет, но принятие этого решения возможно, когда есть согласие и государства, и общества», — сказал ранее председатель Госдумы Сергей Нарышкин.