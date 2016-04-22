Сеул, 22 апреля, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще восемь получили ранения, когда пассажирский поезд сошел c рельсов в южнокорейском городе Йосу, расположенный на юге страны, заявили в управляющей железнодорожной компании. Об этом сообщает Reuters.

hankookilbo.com Сошедший с рельс поезд

Как указывается в заявлении железнодорожной компании Korail, локомотив и четыре пассажирских вагона сошли c рельсов при подъезде к станции на участке пути, на котором ведутся ремонтные работы.

По данным южнокорейского информационного агентства Ренхап, которое ссылается на официальных лиц железной дороги, машинисты поезда, вероятнее всего, превысили скорость.

В Управлении железнодорожной полицией при Министерстве транспорта отказались прокомментировать причину трагедии, сославшись на ведущееся расследование.

На борту поезда, выехавшего из Сеула вечером 21 апреля, находилось 27 человек, в том числе 22 пассажира. Погибший был одним из машинистов поезда. Второй машинист получил серьёзные травмы и по-прежнему находится в больнице. Семеро пассажиров получили незначительные ранения.