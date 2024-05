Вашингтон, 22 апреля, 2016, 07:30 — ИА Регнум. В США в возрасте 57 лет скончался американский певец Принс. Незадолго до смерти артист попал в больницу, где ему поставили диагноз «грипп», пишет газета Daily Mail.

hollywoodreporter.com Принс

За несколько дней до кончины Принс совершал перелёт из Атланты: во время путешествия он плохо себя почувствовал. Самолёт пришлось экстренно посадить в штате Иллинойс, а артиста — отвезти в больницу.

Тем не менее 16 апреля Принс поднялся на сцену в Миннесоте на танцевальной вечеринке. 21 апреля он умер в своём доме Пейшли Парк (штат Миннесота).

Полное имя артиста Принс Роджерс Нельсон. Он родился в Миннеаполисе в семье афро-американцев 7 июня 1958 г. С детства любил музыку, особенно Джеймса Брауна, Слая Стоуна, Джими Хендрикса.

Первая музыкальная группа, в которой он пел — 94 East, куда он вошёл в 1977 г. Первый сольный альбом, все песни для которого он написал сам, вышел в 1978 г. Следующий альбом вышел в 1979 г., одна из песен которого — «I Wanna Be Your Lover» — стала хитом. Третий альбом вышел ещё через год, и был неоднозначно воспринят из-за провокационных текстов песен.

В 1981 году он на разогреве у Rolling Stones появился в бикини и на высоких каблуках, вызвав возмущение публики. В этом же году создал группу The Time, выпустившей четыре альбома. Позднее группа была переименована в в The Revolution.

Самым успешным альбомом Принса многие считают Purple Rain 1984 г., из которого хитами стали «When Doves Cry», «Let's Go Crazy», «Purple Rain».

Радикально изменил свой стиль Принс в девяностых годах: он создал новую группу The New Power Generation, под именем которой выпустил в 1991 г. успешный альбом Diamonds and Pearls.

Известно, что в 2001 году Принс стал членом организации «Свидетели Иеговы». Артист посещал встречи в Зале Царств в Миннесоте.

Причина смерти артиста неизвестна. Мёртвым он был найден в своём владении Пейшли Парк (Миннесота).