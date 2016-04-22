Волгоград, 22 апреля, 2016, 07:09 — ИА Регнум. В Волгограде одна из улиц города может сменить свое название. Речь идет об улице в Дзержинском районе, названной именем Розалии Землячки. С предложением о смене названия в волгоградскую облдуму обратились представители и ветераны волгоградского казачества при поддержке Волгоградской епархии и регионального филиала Российского фонда культуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа 22 апреля.

Цитата из к/ф «Солнечный удар». реж Никита Михалков. 2014. Россия Розалия Землячка

«Основная причина, по которой мы считаем необходимым переименовать эту улицу в Дзержинском районе — это жизнь Розалии Самойловны. На ее счету десятки тысяч смертей, она являлась одним из организаторов красного террора в Крыму, проводившегося в период Гражданской войны против бывших солдат и офицеров Русской армии и мирного населения», — сказал казак, историк-краевед Евгений Чемякин, добавив, что «название улицы должно отвечать истории нашего города и быть его гордостью».

Факты из жизни революционерки подтвердил и доцент, кандидат исторических наук ВолГУ Андрей Луночкин. Он также отметил, что к городу-герою Волгограду Розалия Землячка не имеет никакого отношения, и поэтому улица вполне может носить другое название. По мнению инициаторов, улицу необходимо переименовать в честь Героев Советского Союза Алексея Маресьева или Константина Недорубова, или 75-летия Победы в Сталинградской битве. Также звучали имена народной артистки СССР Александры Пахмутовой и советского скульптора Александра Кибальникова.

Член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин напомнил собравшимся и о финансовой стороне вопроса: на изготовление табличек с новым названием улицы потребуются денежные затраты. Также общественники обратили внимание и на то, что создание подобного прецедента может повлечь за собой аналогичные обращения общественников по переименованию других улиц города-героя.

Между тем, одного предложения по переименованию улицы не достаточно. «Существует определенный порядок, который мы должны соблюдать. Для начала инициативная группа должна подготовить и направить соответствующие документы в администрацию Волгограда, а после в комиссию по наименованию элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры и остановок общественного транспорта Волгограда», — пояснила председатель комитета облдумы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Татьяна Цыбизова.

Следующий этап — заседание Волгоградской городской думы, где депутаты рассмотрят данное предложение и примут окончательное решение.

Справка: Розалия Землячка — российская революционерка, советский партийный и государственный деятель стала известной благодаря участию в организации первой русской революции, в частности московского восстания в декабре 1905 года. Вошла в историю как один из организаторов красного террора в Крыму в 1920—1921 годах против бывших солдат и офицеров Русской армии Петра Врангеля и мирного населения.