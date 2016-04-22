Якутск, 22 апреля, 2016, 06:53 — ИА Регнум. Жителям ветхого жилья должны сразу предоставлять другое помещение, а не заставлять людей дожидаться расселения годами в домах, которые представляют угрозу для жизни и здоровья, считает правозащитник из Якутии Валерий Мекумянов. Между тем, сообщил он корреспонденту ИА REGNUM, в этом вопросе суд становится на сторону окружной администрации Якутска, а людям приходится оставаться годами в жилье, представляющем опасность.

makler.md Ветхое жилье

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Правозащитник рассказал, что якутянка обратилась в суд с иском к Окружной администрации города Якутска о предоставлении благоустроенного жилого помещения, указывая, что здание, занимаемое ими по договору социального найма, признано аварийным, непригодным для проживания. Якутский городской суд встал на сторону женщины, удовлетворив её исковые требования в полном объёме.

Однако представитель Окружной администрации города Якутска обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, аргументировав её тем, что истец не представил допустимых, достоверных и достаточных доказательств тому, что дальнейшее проживание в аварийном жилом помещении создает угрозу для жизни и здоровья нанимателя и членов их семей. «То есть, угрозы захоронения граждан под завалами дома еще нет — надо, чтобы хоть одна балка сорвалась с потолка и кого-нибудь пристукнула», — прокомментировал действия представителей городской власти Валерий Мекумянов.

В удовлетворении иска жительнице Якутска в итоге было оказано на основании того, что определение срока сноса дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, а также срока отселения физических и юридических лиц является компетенцией органа местного самоуправления. Дело в том, что дом хоть и был признан аварийным в 2015 году, но сроком расселения из него городские власти установили 2020 год, а значит ответчик исполнил свои обязанности, сделали вывод в апелляционной инстанции.

«А я-то грешным делом думал, что исполнение Окружной администрацией своих обязанностей заключается в предоставлении жилого помещения взамен признанного аварийным и непригодным для проживания, как и установлено пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации: вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат», — отметил правозащитник.

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Суд между тем решил, что в данной ситуации нарушение права истца органом местного самоуправления отсутствует и установлением срока расселения не нарушаются. С этой формулировкой правозащитник категорически не согласен: «А если кого-нибудь придавит? Из таких, признанных в установленном порядке непригодными для проживания домов граждан необходимо срочно переселять. На то у нас и принята программа переселения!».

«Вас, граждане, еще не задавило, вот, когда задавит или на вас обрушится потолок, будут валиться стены, тогда и обращайтесь, хоть с погоста. Тогда у вас возникнет право требовать. А окружная администрация вправе устанавливать сроки», — так воспринимает Валерий Мекумянов заключение апелляционной инстанции. Его также смутило то, что выносившая решение судебная коллегия ссылается на обзор судебной практики за 2009 год, тогда как с того времени многое изменилось.

«Позволю себе, как свободный гражданин правового государства, не согласиться с такой судебной практикой, считая, что это неприкрытое потворство действиям окружной администрации в ущерб реализации непосредственно действующих прав граждан, которые, как установлено статьей 18 Конституцией России, «определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием», — отметил правозащитник.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутия занимает третье место по количеству ветхого жилья среди регионов ДФО. В республике переселить нужно жителей 1432 домов. Из них 553 жилых здания уже расселены, по 99-ти — заселение идет по графику, по 85 — с небольшим отставанием от него, а 76 — ощутимо не укладываются в планы. Тем не менее, республике присвоен зеленый индикатор: программа переселения там с точки зрения фонда содействия реформированию ЖКХ выполнена более, чем на 50%. Между тем, там пока не начиналось расселение 575 домов.